Tongeren heeft actieplan tegen pesten op school

Tongeren - Ook stad Tongeren draagt haar steentje bij aan de week tegen pesten. Iedere basisschool krijgt 4 blauwe stippen om aan de poort of voordeur op te hangen. Daarnaast zullen de stippen ook terug te vinden zijn in de bibliotheek, de kinderopvang, het jongerencentrum en de jeugddienst. In Vlaamse scholen wordt gemiddeld één kind op vijf gepest. Bijna één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Pesten op school blijft een hardnekkig probleem. Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid. De Vlaamse week tegen Pesten loopt van 22 februari tot 1 maart.

Wat is het verschil tussen pesten, plagen en ruziemaken? De grens lijkt soms heel vaag. Toch kunnen we een duidelijk onderscheid maken. Waar plagen en ruziemaken voornamelijk spontaan en van korte duur zijn, is pesten doelbewust en van langere duur. Wanneer het op pesten aankomt neemt ook de stad Tongeren zijn verantwoordelijkheid op. In 2018 werd een samenwerkingsprotocol tussen de middelbare scholen, de politie en de stad Tongeren aangepast en opnieuw ondertekend. In dit protocol staan ook afspraken rond de thema’s pesten en cyberpesten en welke stappen er worden gezet bij het binnenkomen van meldingen.

An Christiaens, schepen van Jeugd: “Het Vlaamse netwerk ‘Kies kleur tegen pesten’ en Ketnet werken al enkele jaren samen om het thema pesten onder de aandacht te brengen. Sinds 2018 werd de STIP-IT actie gelanceerd. Door het plaatsen van 4 gekleurde stippen maken kinderen en jongeren een krachtige vuist tegen pesten."

Elke stip staat voor een andere stelling, nl:

- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.

- Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.

- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.

De stad Tongeren draagt haar steentje bij. Iedere basisschool krijgt 4 stippen om aan de poort of voordeur op te hangen. Daarnaast zullen de stippen ook terug te vinden zijn in de Bibliotheek, de kinderopvang, het jongerencentrum en de jeugddienst.

Guy Schiepers, schepen van onderwijs: “Wanneer men pestgedrag vaststelt, is het van groot belang dat hier snel een eind aan wordt gesteld. Scholen en CLB’s hebben een belangrijke rol te vervullen. Zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer er zich een probleem stelt inzake pesten. Elke klacht moet ernstig genomen worden. Vandaar is het heel belangrijk dat elke school een ‘pestplan’ heeft en dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn.”