Twee wiettelers in Hamont-Achel en Houthalen zien 127.680 euro verbeurdverklaard

Hasselt / Achel / Houthalen-Helchteren - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag twee mannen die een wietplantage hadden in Hamont-Achel en Houthalen-Helchteren, veroordeeld tot celstraffen van 24 en 18 maanden en elk een boete van 6.000 euro. De rechtbank heeft ook vermogensvoordelen voor een totaalbedrag van 127.680 euro verbeurdverklaard.

Een 52-jarige man en een 45-jarige man uit Eindhoven waren tussen april 2013 en einde september 2016 met wietteelt bezig in Hamont-Achel en Houthalen-Helchteren. De elektriciteit tapten ze illegaal af. Voor de elektriciteitsdiefstal moeten ze netbeheerder Fluvius een schadevergoeding van zo’n 13.500 euro betalen. Op het adres in Hamont-Achel stond de stroomaansluiting op naam van de vijftiger. Daar verbleven drie Roemenen.

De bovenverdieping was afgesloten, net als het tuinhuis. In de bergruimte vond de politie 110 afgeknipte stengels van cannabisplanten en andere sporen van een vroegere wietplantage.

De andere beklaagde woonde in Houthalen-Helchteren. Daar vonden speurders natte plantenresten, een verwarmingselement en een schema met twintig lampen. In de kelder in Houthalen bevond zich een geoogste cannabisplantage.

Uit onderzoek bleek dat eerste beklaagde door hem gehuurde panden voor cannabisteelt ter beschikking stelde, terwijl de tweede beklaagde de nodige werkzaamheden uitvoerde in de cannabisplantages.