Belgisch Paralympisch Comité rouwt om coach Marc Grandjean

Brussel - Het Belgisch Paralympisch Comité (BPC) meldt het overlijden van Marc Grandjean. Die boekte veel successen als trainer van rolstoeltennisser Joachim Gérard.

Grandjean werd 62. Hij overleed donderdagnacht aan de ziekte van Charcot, een neuro-degeneratieve aandoening.

Volgens het Belgisch Paralympisch Comité was Grandjean “een coryfee in de wereld van het rolstoeltennis”. Hij spitste zich vanaf 2006 toe op de sport. Als trainer van Joachim Gérard en Mike Denayer maakte hij als nationaal coach deel uit van de paralympische delegaties van Londen 2012 en Rio 2016. Onder Grandjean groeide Gérard uit tot een absolute wereldtopper die brons behaalde op de Paralympische Spelen van Rio en verschillende Masterstitels won. Grandjean leidde België ook naar brons in de World Team Cup (equivalent van Davis Cup) in 2017. De laatste jaren stond hij het jonge talent Jef Vandorpe bij als raadgever.

“Marc Grandjean wijdde zich volledig aan zijn werk als coach, en volgde zijn spelers op zeer menselijke wijze en van zeer dichtbij op”, zegt het Belgisch Paralympisch Comité. “Hij werd door iedereen erkend als specialist en optimist, en was de afgelopen jaren op internationaal vlak ‘incontournable’ in het rolstoeltennis. In 2018, toen de ziekte reeds sterk zijn tol begon te eisen, werd hij door de internationale tennisfederatie ITF nog verkozen tot coach van het jaar. Ondanks zijn snelle achteruitgang stond hij vrijwel tot het eind langs de zijlijn.”

Het overlijden van Marc Grandjean volgt ongeveer een jaar na dat van een ander lid van de paralympische delegatie van Rio 2016. Boccia-speler Kenneth Verwimp overleed toen aan de ziekte van Duchenne.