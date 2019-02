Matthijs Verhanneman blijft twee jaar langer bij zijn Knack Roeselare

Roeselare - Knack Roeselare heeft het contract van Matthijs Verhanneman met twee seizoenen verlengd. Dat maakte de leider in de Euromillions Volley League vrijdag bekend.

De 30-jarige Verhanneman is bezig aan zijn tweede periode in West-Vlaamse loondienst. Hij speelde een eerste keer voor Roeselare tussen 2006 en 2011, om in 2013 na twee jaar Italië terug te keren naar Schiervelde.

De receptiehoekspeler (1m98), echtgenoot van volleybalster Yana De Leeuw, werd met Roeselare al zeven keer kampioen en zes keer bekerwinnaar.

Eerder maakten libero Stijn Dejonckheere en receptiehoekspeler Ruben Van Hirtum bekend dat ze aan hun laatste maanden als profvolleyballers bezig zijn.