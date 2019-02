Arrangementen voor vrouwen op I Love the 90's

Vrouwen kunnen zich op 'I Love the 90's, The Party' op 13 april in de Ethias Arena extra laten verwennen. Vier studentes van PXL hebben hiervoor een pakket uitgewerkt.

Het 'Gold'-ticket, dat 69,50 euro kost, geeft je naast een aparte ingang ook gratis gebruik van toiletten, vestiaire, een glaasje cava en een aparte zone met exclusieve standjes, op de party. Kies je voor 'Diamond', dan word je, per duo, vooraf al ontvangen in het YUP hotel in Hasselt. Dat arrangement kost 328,50 per koppel maar je dag begint dan al om 10 uur. Je krijgt een goodiebag en een personal shopper in Hasselt. Je krijgt ook een kap- en make-upbeurt. Een shuttle brengt je naar de party en je krijgt toegang tot een aparte zone met leuke extraatjes. Ook in dit pakket gratis toiletten en vestiaire en een glaasje cava.

Het project van de PXL-studentes kreeg de naam 'Belladonna'. "Het is voor en door vrouwen en centraal staan genieten en verwend worden", zegt studente Silke Begine. "Op termijn kan ons concept op eigen benen staan, maar dit jaar maken we graag de koppeling met ‘I Love the 90’s, The Party’ die zaterdag 13 april plaatsvindt in de Hasseltse Ethias Arena."

"Toen het project werd gepresenteerd zag ik niet alleen het enthousiasme en geloof van de studentes, het verhaal biedt een meerwaarde die wij graag op ‘I love the 90’s’ omarmen", aldus medeorganisator Kris Bloemen. "We hebben veel vrouwen en we krijgen vaak de vraag welke extra belevingsmogelijkheden wij kunnen aanbieden waardoor onze party voor hen een grote meerwaarde krijgt. Anno 2019 willen sommige vrouwen meer dan alleen maar het feestje en daar speelt het ‘Belladonna’-project perfect op in. De vier studentes voelen perfect aan hoe we ons verhaal kunnen actualiseren en upgraden.”

