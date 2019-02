Twee koppels in ‘Blind getrouwd’ komen al tijdens huwelijksreis in kleine impasse terecht

Televisiekijkend Vlaanderen zal maandag zien hoe de laatste dag op de huwelijksreizen van de koppels van ‘Blind getrouwd’ verlopen. En dat is niet zo best, of toch niet voor twee duo’s. Victor en Line, maar ook Annelies en Joris krijgen het al moeilijk. Terwijl de andere koppels nog stevig genieten van de laatste uren onder de zon.

Voor drie koppels lijkt het vlotjes te gaan. Lenny en Jolien zoeken experte Sybille Vanweehaeghe op om hun eerste week als getrouwd stel te bespreken. Maar eerst beleven ze nog een heerlijke dag in Malaga… al vissend.

Tim polst bij Elke wat ze nog meer nodig heeft om zich volop te storten in een toekomst samen op lange termijn. Ze beleven een romantisch moment op reis. En Joke en Stijn voelen zich opperbest samen. Ze weigeren om zichzelf druk op te leggen, en dat werkt. Maar hoe zal het dagelijks leven samen zijn, eens het thuis z’n gewone gangetje gaat?

Impasses

Op de laatste dag van de huwelijksreis, komen Annelies en Joris echter in een kleine impasse terecht. Joris heeft immers gevoelens voor Annelies, maar voor haar gaat het wat te snel. Het koppel weet niet goed hoe hiermee om te gaan en vraagt, eens terug in België, raad aan experte Margo Van Landeghem.

En Victor en Line? Daar gaat het ook niet zo vlot. “De grootste uitdaging in onze relatie, ben ik zelf”, zegt Line, die zich wat zorgen maakt om een groot verschil tussen haar en Victor. Of de experten hen zullen kunnen helpen zien we maandag.