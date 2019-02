Rapper Jones brengt emotioneel eerbetoon aan vriend

In 2012 liet rapper Jones (27) voor het eerst van zich horen. Ondertussen stelt hij vandaag zijn nieuwste EP ‘22.22’ voor. Het album bevat een persoonlijk verhaal voor de artiest met Genkse roots. In zijn nieuwe album blikt de hiphopper terug op enkele donkere jaren uit zijn leven.

‘22.22’ Bevat vijf tracks waaronder het nummer ‘Amen’ en ‘Zure Appel’. Dit laatste is voor Jones een hommage aan zijn beste vriend die vorig jaar tijdens een ongeluk om het leven kwam. “Het speelde erg hard in op het dagelijkse leven van onze vriendenkring”, aldus Jones. “Het nummer ‘Zure Appel’ is voor mij een manier om het verlies te verwerken”. “Na het verlies ben ik op zoek gegaan naar mezelf en dat heeft mij als mens echt veranderd”. Ook Jones’ eigen vader passeert in het album en zingt samen met Lien De Rouck het refrein van ‘Hallelujah’. Vanaf vandaag is ‘22.22’ te verkrijgen op alle platformen. Met ‘Zure Appel’ en ‘Amen’ krijgt u alvast een voorsmaakje.