Rotterdamse drugsdealer in Hasselt-centrum betrapt

Hasselt -

Een 36-jarige Rotterdammer moet vrezen voor 24 maanden cel op verdenking van heroïnehandel in Hasselt. De verdachte gaf het bezit toe, maar niet de verkoop. “Ik kwam kopen, niet verkopen.” Nochtans had het overlastteam van politie LRH de betichte op 10 oktober 2018 betrapt in de Hasseltse binnenstad bij een transactie.