IOC wil voorlopig geen sportevenementen meer in India

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil voorlopig geen grote sportevenementen in India laten plaatsvinden. Het IOC neemt aanvragen van India om evenementen te organiseren niet in behandeling en heeft de internationale sportbonden opgeroepen om geen wedstrijden in het land te houden. Aanleiding daarvoor is de weigering van India om twee pistoolschutters uit Pakistan toe te laten tot de wereldbeker in New Delhi.