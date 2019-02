Katja Retsin nam “break a leg” iets te letterlijk en eindigt in rolstoel na val op repetitie van ‘The Great Gatsby’

“Break a leg”, zeggen toneelspelers tegen elkaar voordat een productie begint. Figuurlijk, om elkaar geluk te wensen. Niet letterlijk, om een been te breken. Maar actrice Katja Retsin nam het per ongeluk toch té letterlijk. Ze viel tijdens een repetitie voor belevingsproductie ‘The Great Gatsby’ van een klein podium en brak haar voet. Dat bevestigt het productieteam aan Het Nieuwsblad Online.

“Het was heel erg schrikken, toen Katja per ongeluk van het podium donderde. Gelukkig was dat maar 30 centimeter hoog. We zijn wel meteen naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gereden. Al goed, want er was een kleine breuk in haar elleboog en in haar linkervoet”, bevestigt Peter Monbailleu, woordvoerder van de internationale productie.

Het gevolg voor Retsin is stevig: zij zit nu in het gips en in een rolstoel. Wandelen lukt even niet meer, zelfs niet met krukken, door de breuk in haar elleboog. Als ze ergens naartoe wil, moet iemand haar rondrijden. Oefenen voor de danspasjes zal er in eerste instantie ook niet inzitten.

Maar de productie zelf komt niet in het gedrang, aldus Monbailleu. “De breuk in haar elleboog zal over tien dagen genezen zijn. Die in haar voet over vijftien dagen. Gelukkig, want de show is al zo geliefd dat we extra shows kunnen aankondigen tot in mei”, laat de woordvoerder weten.