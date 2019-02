Gratis herscholing voor wie brand- en veiligheidswacht wil worden

Dilsen-Stokkem - Veiligheidsbedrijf Total Safety uit Dilsen-Stokkem is op zoek naar maar liefst 420 nieuwe brand- en veiligheidswachten. Uitzendkantoor Staffing uit Beringen krijgt de opdracht om de nieuwkomers te rekruteren. Opmerkelijk is dat er geen voorkennis of diploma’s vereist zijn. Het uitzendkantoor en de werkgever gaan zelf de volledige opleiding van de kandidaten verzorgen.

“Een brandwacht houdt toezicht op de juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen op industriële sites”, zegt Jonathan Mampuya, Recruiter bij Staffing. “Dit houdt onder andere in dat de werkvergunningen moeten gecontroleerd worden en er toezicht op de werven moet gehouden worden.”

“In een noodsituatie zijn brandwachten ook verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten en het evacueren van de medewerkers. Het is niet zo’n bekende job bij het grote publiek, maar wel een erg belangrijke. Als op de terreinen van chemische- en andere industriële bedrijven laswerken, bouwwerken van nieuwe installaties of andere risicovolle klussen worden uitgevoerd, dan moet daar altijd een brand- en veiligheidswacht bij aanwezig zijn. Zonder toezichthouder mogen deze werken gewoonweg niet plaatsvinden.”

De nieuwe medewerkers worden gezocht voor tewerkstelling bij bedrijven op de industriezone Chemelot in Geleen (Nederlands Limburg) en in de havens van Antwerpen (200 mensen) en Rotterdam. “Vooral in Antwerpen heeft Total Safety, dat deze brand- en veiligheidsmensen outsourcet, een enorme groei in het aantal aanvragen”, aldus nog Jonathan Mampuya. “Er zijn heel wat bedrijven die daar vanaf volgende maand grote werken gaan uitvoeren, en bijgevolg dus veel veiligheidspersoneel nodig hebben om alles op te volgen.”

