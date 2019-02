Opnieuw 3,6 miljoen voor rioleringswerken in Kuringen-Heide

Hasselt -

De inhaalbeweging voor de aanleg van riolering in Kuringen-Heide, die 3 jaar geleden al werd ingezet, wordt ook door het nieuwe beleid doorgetrokken. In de tweede helft van 2019 start de tweede fase waarin opnieuw 7 straten aangepakt worden. “In een derde fase komen daar later nog een reeks straten bij”, zegt schepen van openbare werken Laurence Libert (Open VLD). “Bedoeling is dat aan het einde van deze bestuursperiode quasi alle huizen die rechtstreeks aangesloten kunnen worden op het gescheiden rioleringsnetwerk, dat ook zullen zijn.”