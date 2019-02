Anthony Kumpen rijdt tegen de dopinglamp: autopiloot liefst vier jaar geschorst

Anthony Kumpen is betrapt op het gebruik van amfetamine en daarvoor geschorst door het Vlaams Doping Tribunaal. Een van de meest succesvolle Belgische autopiloten staat liefst vier jaar aan de kant.

De 40-jarige Kumpen werd betrapt op het verboden middel tijdens de 24 Uur van Zolder, gereden in augustus 2018. Amfetaminen zijn sowieso verboden in de autosport, maar des te meer in een uithoudingswedstrijd als de 24 Uur. Zo redeneerde ook de disciplinaire commissie van NADO Vlaanderen, weet Het Laatste Nieuws.

Voor die commissie moest Kumpen zich verantwoorden voor zijn positieve plas, waarvoor hij geen B-staal vroeg. De piloot weet die namelijk aan een bestanddeel van zijn medicatie voor ADHD, meer bepaald dexedrine. Er werd echter opgemerkt dat volgens een medisch rapport die behandeling bij Kumpen al op z’n 15de gestopt werd. De Limburger verdedigde zich door te stellen dat hij zonder voorschrift een dosis dexedrine had genomen.

Het Doping Tribunaal oordeelde in januari dat Kumpen niet kon aantonen dat de inname van het verboden middel niet-opzettelijk was en sprak een schorsing van vier jaar uit. Hoger dan de normaal voorziene twee jaar. Kumpen ging wel in beroep tegen zijn sanctie, die loopt tot 14 september 2022. Hij moet ook een boete van 2.000 euro betalen.

Kumpen heeft een mooie erelijst bij elkaar gereden als piloot. Hij won vier keer het Belcar-kampioenschap, liefst zes keer de 24 Uur van Zolder, één keer de 24 Uur van Spa-Francorchamps en de NASCAR Whelen Euro Series. Door die laatste eindzege mocht hij deelnemen aan de NASCAR Xfinity Series.