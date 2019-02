Wotra brengt bezoek aan 105-jarige Neer Mussen

Neeroeteren

Maaseik - Heemkundige kring Wotra Neeroeteren ging op bezoek bij Neer Mussen, de oudste inwoner (105) van Neeroeteren.

Het is ondertussen een vast punt op de agenda van Wotra: de verjaardag van Neer Mussen, de oudste inwoner van Neeroeteren. Neer de Més werd 18 februari 2019 jongstleden 105 jaar. Hij werd geboren in 1914 in Neeroeteren en het lijkt of de tand des tijd geen vat op hem heeft. Nog steeds even pienter van geest en lichamelijk mag hij niet klagen. Iedere morgen zijn pan spek, twee eieren, een snede wit brood met 'gooi' boter en twee stevige tassen koffie. Dan is het tijd 'vier de gezét' te lezen. Het Belang natuurlijk. Rond 10 uur gaat hij 20 minuten op zijn hometrainer de benen en gewrichten wat losmaken. Na het middageten is het tijd voor een 'nepke' te doen. Bij mooi weer doet hij in de namiddag een kleine wandeling op zijn erf. Pas om 19 uur wordt de tv aangezet voor het nieuws. Momenteel is Neer de 3de oudste inwoner van Limburg en staat hij op 107ste plaats in de ranking van België. Wotra schonk Neer een fles van zijn lievelingsdrank, waarmee hij zijn tv-avonden wat smaakvoller kan maken.