"Max Verstappen moet meer geduld hebben tijdens F1-seizoen 2019"

Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko verwacht een meer volwassen en geduldigere Max Verstappen komend F1-seizoen.

Vorig jaar liep het in de eerste races van het seizoen niet altijd zoals het moest bij Verstappen. De jonge Nederlander was dikwijls betrokken bij incidenten waar hijzelf al dan niet van aan basis lag. Na Monaco wist hij zich te herpakken en scoorde alsnog tien podia uit vijftien races.

Niet dat Verstappen daarna enkel door zijn prestaties in de kranten te vinden was, zijn uithalen richting motorleverancier Renault waren ook ‘gefundenes Fressen’ voor de pers. Helmut Marko denkt dat de switch naar Honda zijn goudhaantje gelukkiger en volwassener heeft gemaakt.

“We hebben wat gesprekken gehad en hij zal zeker en vast meer geduld tonen dit jaar,” aldus Marko tegenover ‘Sky.’

“Hij heeft begrepen dat als hij niet kan winnen het nog belangrijk is om punten te pakken of de race uit te rijden. Anders kan je het geen kampioen worden.”

“Nu is hij volwassen. Hij is weliswaar nog steeds erg jong maar hij is veel volwassener en hij is ook blij met de rijeigenschappen van de motor.”

“Vorig jaar hebben we een paar keer over de boordradio gehoord dat hij ontevreden was. Ik denk dat hij en het team het seizoen vol vertrouwen tegemoet gaan.”

Als we al iets geleerd hebben uit de voorbije testdagen is het wel dat het met de betrouwbaarheid van de Honda-motor wel snor zit.

Ze hebben bijvoorbeeld meer kilometers op de teller dan Mercedes, dat buiten de fabrieksformatie nog motoren levert aan twee teams. Toegegeven in die statistiek hebben ze wel wat hulp gekregen in de vorm van olielekken bij Racing Point en de laattijdige aankomst van Williams maar ook Renault heeft met McLaren en het eigen fabrieksteam minder rondjes op hun conto.

Helmut Marko steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken en had het eerder al over de beste voorbereiding ooit van Red Bull. De Oostenrijker laat ook weten dat de nieuwe aanpak van Verstappen zijn vruchten al afgeworpen heeft tijdens de eerste testweek.

“Hij heeft al een stap voorwaarts gezet door enthousiast en geconcentreerd te zijn voor zijn testwerk. Voordien was testen een beetje saai voor hem, hij zag het meer als een job.”

“Nu begrijpt hij dat zijn input heel belangrijk is voor de engineers om de auto beter te maken,” besluit Marko.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: