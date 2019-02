“Iedereen moet in de spiegel kijken”

3-1 in Brugge, 1-4 tegen Slavia Praag. Daar wordt een mens niet vrolijk van. In tegenstelling tot Pozuelo, die eens te meer de persmensen na de partij straal negeerde, stak Ruslan Malinovskyi zich niet weg. Zelfs griepsymptomen, die hem al parten spelen van voor de wedstrijd in Jan Breydel, greep de Oekraïner niet als excuus aan. Meer nog, hij rechtte onmiddellijk na het Europese debacle de rug. “Iedereen moet dringend in de spiegel kijken. Antwerp moet het kind van de rekening worden.”