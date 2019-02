“De belangen zijn groot”

“Mathematisch kan het nog”. Het cliché, waarmee ex-bondscoach Georges Leekens zich vroeger vaak uit netelige situaties probeerde te redden, geldt straks ook voor Westerlo en Lommel. Want ondanks een povere terugronde (Westel deed met dertien punten wel een stuk beter dan Lommel met zeven) komen beide clubs nog steeds in aanmerking voor play-off 2. Daarvoor is een zege in de Kempense derby vanavond (20.30u) wel een must. Dat beseffen ook Westerlo-keeper Koen Van Langendonck en Lommel-strateeg Robin Henkens. Wij stelden de ex-ploegmaats alvast drie vragen.