genk Als de bestrijding van een everzwijn de aanleiding van een ongeval is, betekent dat niet automatisch dat de organisator van de jacht aansprakelijk is. “Pas als kan worden bewezen dat de organisator van een drukjacht of bestrijding de regels van de jacht niet respecteerde, kan hij verantwoordelijk worden gesteld”, legt Wauthier Robyns van Assuralia uit.