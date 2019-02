De leerlingen uit het vierde jaar van het Pius X college in Tessenderlo gaan 24 uur aan een stuk les volgen om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor hun medeleerling Dries Wouters. Dries lijdt aan narcolepsie, een ernstige slaapstoornis waarvoor de medicatie handenvol geld kost. “Het is hartverwarmend wat ze hier op school doen”, zegt mama Greet.