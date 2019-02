Er valt heel veel te analyseren over Charleroi, tegenstander van de Kanaries voor – zoals Samuel Asamoah het noemde– dé match van het jaar. Maar geen enkele wiskunde kan zekerheid geven voor STVV nu zondag. Gelukkig maar want de cijfers spreken niet bepaald in het voordeel van Sint-Truiden. Alleen een topmentaliteit, de nodige dosis meeval en de gezonde branie van Marc Brys kunnen STVV zondag met anderhalf been in play-off 1 brengen. Wat u moet weten over Charleroi? Een overzicht.