In Alken betaalt u het meest voor vastgoed

ALKEN/HASSELTNergens in Limburg zijn huizen en appartementen gemiddeld duurder dan in Alken. Een appartement kostte er in 2018 gemiddeld 225.615 euro, een huis 285.657 euro. De huizenmarkt steeg in Alken op een jaar tijd met liefst 31,2 procent – ook een Limburgs record. In Tongeren is een appartement dan weer het goedkoopst: 153.622 euro. Een huis is nergens goedkoper dan in Heers: 160.635 euro.