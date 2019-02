Directeur en stad rond tafel over alternatief tramtracé

HasseltVanmiddag vindt in het stadhuis van Hasselt topoverleg plaats over het tracé van de geplande sneltram Hasselt-Maastricht. Het nieuwe Hasseltse stadsbestuur wil een ander traject en zit daar vanmiddag over samen met Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. Er liggen drie alternatieven op tafel.