hasselt/brusselDe een is preses van Mercurius in Hasselt, de andere van Limburgia in Brussel. Zaterdag zitten ze samen aan het drinkgelag, want dan brengen de Neeroeterse tweelingbroers Steuwie en Jonnick Fonke hun studentenverenigingen bij elkaar voor een verbroederingscantus. “Het wordt geen braspartij hoor.”