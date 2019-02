Snel en jong, branie en zelfvertrouwen te koop. Het is moeilijk om níét enthousiast te doen over Jasper Philipsen uit Ham. Twintig jaar jong en al winnaar van een massaspurt in de WorldTour. België snakt al tien jaar naar een topsprinter die de saaie vlakke ritten van de Tour weer draaglijk kan maken. Of het talent van UAE Emirates die rol ooit kan vervullen, valt nog af te wachten. Met de mentaliteit zit het alvast goed. “Ik wil altijd winnen. Als we vroeger in het voetbal verloren, begon ik soms te wenen op het veld.”