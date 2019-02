KRC Genk weerloos met de billen bloot

Het Europees avontuur van KRC Genk zit erop, tegen Slavia Praag (1-4) kreeg Racing ondanks een vroege voorsprong een pijnlijke les in lef, scherpte en agressiviteit. Weerloos ging de thuisploeg, die ook nog doelman Vukovic geblesseerd zag uitvallen, met de billen bloot. Het enige lichtpunt was het bevredigende debuut van de Japanner Ito. Voor het eerst dit seizoen verliest Genk twee matchen op een rij, met maar liefst zeven tegengoals in vier dagen. Coach Clement zal alles uit de kast moeten halen om zijn onherkenbare ploeg zondag tegen Antwerp te doen rechtveren.