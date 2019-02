Oproep tot klimaatstaking verdeelt socialistische vakbond: “Belangrijk dat we dit doen” versus “Ik zie niet in waarom”

De Algemene Centrale, de grootste vakcentrale binnen de socialistische vakbond ABVV, geeft gehoor aan de oproep van de Belgische klimaatbeweging voor een staking op 15 maart. De Algemene Centrale der Openbare Diensten, een andere tak van het ABVV, denkt er echter niet aan om mee te doen: “Ik zie niet in waarom.”

De Belgische klimaatbeweging onder leiding van Youth for Climate vraagt aan de vakbonden om stakingsaanzeggingen in te dienen voor de wereldwijde staking voor het klimaat op vrijdag 15 maart. Ook het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg herhaalde vandaag in Brussel die oproep.

Youth for Climate krijgt voor die grote betoging steun van onder meer Students for Climate, Workers for Climate en Teachers for Climate. “We kunnen het niet overlaten aan de jongeren alleen. Dit is een oproep aan alle militanten om hen te mobiliseren en te ondersteunen en dat liefst met een stakingsaanzegging, zodat ze zonder schroom kunnen deelnemen”, aldus een woordvoerder van Workers for Climate.

”Natuurlijk willen we hier deel van zijn”

Alvast de grootste centrale binnen het ABVV, de Algemene Centrale die arbeiders verenigt uit zo’n 40 sectoren, volgt die oproep. “Natuurlijk willen we hier deel van zijn”, zo zegt voorzitter Werner Van Heetvelde. Concreet zullen leden uit de betrokken sectoren die willen meestappen in de geplande mars van 15 maart, gedekt zijn door de aanzegging.

Het is afwachten of er nog bijkomende acties komen.

“Maar dit wordt geen klassieke 24-urenstaking”, zo zegt Van Heetvelde. Hij gaat ervan uit dat er ook de andere centrales van het ABVV hun voorbeeld volgen – de nationale leiding laat de beslissing over aan de centrales.

“Het is belangrijk dat we dit doen. Die jonge mensen zijn de syndicalisten van morgen. En we moeten de sociale dimensie van de klimaatdiscussie benadrukken. We mogen geen schrik hebben van dit onderwerp.”

“Geen professionele staking”

Het AC heeft dus een stakingsaanzegging ingediend voor de klimaatstaking, maar bij het ACOD – een andere poot binnen het ABVV – willen ze het werk net niét neerleggen. “Dit is geen professionele staking”, zegt Chris Reniers van het ACOD. “Normaal staken wij in het kader van werk en arbeidsvoorwaarden. Nadien gaan we rond de tafel zitten en proberen we tot een oplossing te komen. Ik zie niet in hoe de overheid op korte termijn met een oplossing zou kunnen komen.”

Reniers voelt zich niet betrokken in dit probleem: “Ik hoor dat graag, dat ze zeggen dat wij moeten staken. Als wij het werk neerleggen, dan staat het land op z’n kop. Nu zouden we dat wél moeten doen. Ik zie niet in waarom.” Maandag wordt de klimaatactie besproken op het bureau: “Ze zullen met goeie argumenten moeten komen om mij alsnog te overtuigen. Dit is een politieke staking. Als we voor elke goede zaak een staking houden, beginnen we aan iets waar we het einde niet van zien.”

Bij het ACV komt er geen nationale stakingsaanzegging. “Wij roepen wel op voor de manifestatie van 15 maart”, zo zegt woordvoerder David Vanbellinghen. Het ACLVB ten slotte heeft nog geen beslissing genomen.