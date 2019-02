Ryanair krijgt boete voor beperken handbagage

Luchtvaartmaatschappij Ryanair moet in Italië een boete van 3 miljoen euro betalen omdat het passagiers laat betalen voor het meenemen van een standaardkoffer. Ook Wizz Air krijgt een boete van toezichthouder AGCM, al blijft die beperkt tot 1 miljoen euro.

AGCM vindt het een ‘contractuele verplichting’ dat handbagage in de standaard ticketprijs is vervat. Maar voor een type rolkoffer dat bij andere maatschappijen wel als handbagage wordt gezien, vraagt Ryanair een toeslag van 6 euro. Dat geldt ook voor reizen die vanuit ons land worden geboekt.

Beide lagekostenluchtvaartmaatschappijen voerden op 1 november nieuwe regels in waardoor passagiers als gratis handbagage slechts één kleine tas mogen meenemen die onder de stoel moet passen. Die mag maximaal 40 x 25 x 20 cm groot zijn. Dat is in de praktijk net voldoende voor kleinere laptops.

Misleiding

“Het vragen van een toeslag voor een essentieel element” van de luchtvaart “misleidt consumenten in verband met de eigenlijke prijs van het ticket en bemoeilijkt het vergelijken met prijzen van andere maatschappijen”, stelde AGCM eerder al.

Nu ze klaar is met haar onderzoek, stelt de mededingingsautoriteit dat het Ierse Ryanair en Hongaarse Wizz Air de regels wel degelijk overtreden door ‘niet-transparante’ prijsverhogingen door te voeren.

Ryanair en Wizz Air hebben nu 60 dagen om te reageren op de beslissing en er zich naar te schikken.