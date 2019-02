Alison Van Uytvanck naar kwartfinales in Boedapest

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest (hard/250.000 dollar).

Het 24-jarige eerste reekshoofd haalde het in de tweede ronde in de Hongaarse hoofdstad in twee sets van de zeventienjarige Poolse kwalificatiespeelster Iga Swiatek (WTA 140): 6-4 en 7-5 na 1 uur en 42 minuten. Voor een stek in de halve finales neemt Van Uytvanck het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 95) en de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 126).