Opmerkelijk: actrice speelt tegelijk een rol in ‘Familie’ en in ‘Thuis’

Acteurs en actrices die bij de ene soap verdwijnen en even later bij de andere weer opduiken, dat zien we wel vaker. Maar iemand die op hetzelfde moment zowel in ‘Thuis’ als in ‘Familie’ een rol heeft, is vrij zonderling. Joke Sluydts (35) slaagde erin door donderdagavond op te duiken in ‘Familie’ op VTM, terwijl ze ook in ‘Thuis’ op Eén een actieve verhaallijn heeft.

“Vanavond ga ik vreemd”, postte Sluydts donderdag op Twitter. De actrice draait al een tijdje mee als nevenpersonage in ‘Thuis’. Daar is ze sinds vorig jaar sporadisch te zien in de rol van Nuria, de mama van Magaly. Nuria was de laatste weken weer wat vaker te zien omdat ze Waldek (Bart Van Avermaet) bezocht.

Donderdagavond dook Joke Sluydts plots op in ‘Familie’, die andere Vlaamse soap. Op VTM speelt ze psychologe en geeft ze Emma (Bab Buelens) en Guido (Vincent Banic) relatietherapie. ‘Familie’-kijkers die maar niet genoeg krijgen van Sluydts acteerprestaties kunnen vrijdag gewoon op Eén afstemmen. Dan is de actrice weer in ‘Thuis’ te zien.