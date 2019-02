Valse geldbiljetten duiken op in zes Limburgse gemeenten

Zonhoven / Diepenbeek / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode -

De jeugdvereniging Chiro Ludi heeft zondag na afloop van een kiennamiddag zeven valse briefjes van 50 euro ontdekt in haar kassa. Ook in Hasselt, Zonhoven, Lummen, Herk-de-Stad en Oudsbergen doken de afgelopen weken al nepbiljetten op. “Het gaat bijna altijd over briefjes van 50 euro”, klinkt het bij politie LRH.