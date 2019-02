Hasselt -

Vanavond is er brand uitgebroken in een put bij het magazijn van de gebouwen van Het Belang van Limburg op de Herkenrodesingel 10 in Hasselt. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Op de redactie hangt er al heel de avond een irriterende gasgeur zodat de eindredacteurs en lay-outers die de krant maken moesten verhuizen naar de refter. De productie van de papieren en digitale krant komt niet in gevaar.