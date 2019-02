Hasselts mannenkoor voor het eerst in 77 jaar op zoek naar vrouwen: “Het was dat, of doodbloeden”

Hasselt -

“Mannen zoeken vrouwen…” Aan de deuren van de Hasseltse centrumkerken hangen opmerkelijke affiches. Geen contactadvertenties, wel een oproep van het Virga Jessekoor. Dat zet na 77 jaar voor het eerst de deur open voor vrouwen. “Geen simpel verhaal, en onze bestuursleden hebben een week de tijd gehad om er over na te denken. Het was unaniem of niet”, zeggen voorzitter Philippe Rotsaert en coördinator Bob Joosten.