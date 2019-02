Maasmechelaar Wim: “Ik ben fulltime proefkonijn en verdien tot 250 euro per dag”

Hasselt -

In Limburg geven steeds meer mensen zich op als proefkonijn voor klinische onderzoeken. Sinds de opstart van de eerste unit voor klinisch onderzoek in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, hebben 156 personen zich als proefkonijn opgegeven om deel te nemen aan 24 verschillende studies. Het aantal deelnemers steeg van 67 vrijwilligers in 2017, naar 89 in 2018.