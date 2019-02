Genk start met Pozuelo en Japanner Ito debuteert in Europa League, Slavia Praag gooit elftal door elkaar

Racing Genk begint donderdagavond aan zijn terugwedstrijd in de zestiende finales van de Europa League tegen Slavia Praag met Alejandro Pozuelo in de basis. De Spanjaard, die al enkele weken met een transfer naar MLS-club Toronto in verband gebracht wordt, zat de voorbije twee wedstrijden op de bank, maar leidt tegen Praag opnieuw de Genkse troepen.

Volg hier LIVE KRC Genk - Slavia Praag!

Philippe Clement gaf verder achterin Jhon Lucumi de voorkeur boven Joseph Aidoo. De Colombiaan, die enkele weken out was met een quadricepsblessure, krijgt Sébastien Dewaest naast zich centraal in de verdediging. Op de flanken spelen, net als vorige week in Praag, Joakim Maehle en Casper De Norre.

Voorin is er het debuut van Junya Ito. Hij krijgt de voorkeur op Dieumerci Ndongala. De Japanner speelt vanaf de rechterkant, naast topschutter Samatta en Trossard.

Slavia Praag gooit elftal door elkaar, sterspeler op de bank

Slavia Praag-coach Jindrich Trpisovsky schudde zijn elftal danig door elkaar. In vergelijking met de heenwedstrijd van vorige week wisselde hij vier keer.

Achterin werd verplicht een wijziging doorgevoerd. De geschorste Michael Ngadeu-Ngadjui werd vervangen door Simon Deli. Op het middenveld behield enkel Tomas Soucek het vertrouwen. Hij krijgt Ibrahim-Benjamin Traoré en Alex Kral naast. In de heenwedstrijd waren dat nog Petr Sevcik en Josef Husbauer. Ook voorin wisselde Trpisovsky één keer. Sterspeler Miroslav Stoch verdween op rechts naar de bank ten voordele van Lukas Masopust.

. Opstelling Genk:

Vukovic - Maehle, Lucumi, Dewaest, De Norre - Heynen, Malinovskyi, Pozuelo - Ito, Samatta, Trossard

. Opstelling Slavia Praag:

Kolar - Coufal, Kudela, Deli, Boril - Soucek, Traoré - Masopust, Kral, Zmrhal - Skoda