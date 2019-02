‘De Mol’ maakt namen van kandidaten bekend in eerste trailer

Met de lancering van de eerste trailer hebben kijkers eindelijk een startdatum van het nieuwe seizoen van ‘De Mol’: zondag 10 maart. Maar er was meer. Ook de namen van de kandidaten zaten verscholen in de beelden. Dat heeft het Twitteraccount ‘De Mol België’ achterhaald.

‘De mol’ zou ‘De Mol’ niet zijn als er geen verborgen boodschappen zaten in de eerste nieuwe beelden. Dat bedacht ook Victor van het Twitteraccount ‘De Mol België’.

Hij ontdekte al snel dat er tien namen verscholen zaten in de trailer. Sommige kwamen in beeld in de achtergrond, andere namen werden gevormd met geheimzinnige codes.

Hieronder de namen van de deelnemers van ‘De Mol’ 2019, volgens het fanprofiel.

Axel Foto: VIER

Martijn Foto: VIER

Joeri Foto: VIER

Bas Foto: VIER

Kaat Foto: VIER

Elisabet Foto: VIER

Bekijk hier de eerste trailer: