Hulkenberg is met zijn Renault de snelste op laatste dag F1-test, bijna-crash voor Lewis Hamilton

Tijdens de laatste testdag van de eerste F1-wintertest heeft Nico Hulkenberg in de Renault F1-bolide de snelste tijd gereden. Het Williams F1 team slaagde er vandaag eindelijk in om een ganse dag te testen.

Na de vele problemen van de voorbije dagen was het een opluchting voor Williams dat het vandaag eindelijk een ganse dag kon testen met haar nieuwe F1-bolide. Robert Kubica en George Russell wisselden elkaar af. De focus lag bij Williams uiteraard nog niet op het neerzetten van snelle tijden maar eerder op het testen van allerlei aspecten van de wagen.

Bij de topteams is het dan weer altijd moeilijk inschatten hoe de krachtsverhoudingen liggen. Ferrari, Mercedes en Red Bull laten niet echt in hun kaarten kijken. Vermoed wordt dat we pas eind volgende week meer duidelijkheid zullen krijgen, al zal de echte test uiteraard pas het eerste raceweekend in Australië zijn. Pas dan kennen we de echte krachtsverhoudingen.

Bij McLaren slaagde Lando Norris erin om opnieuw heel wat rondjes af te leggen, 132 om precies te zijn. Erg bemoedigend in vergelijking met vorig jaar, toen de McLaren F1 bolide meer in de garage dan op de baan terug te vinden was.

Een pijnlijke uitschuiver was er nochtans wel voor Lando Norris. De Brit ging tegen zeer lage snelheid onbegrijpelijk in de fout en belandde met de McLaren MCL34 in de grindbak.

Not the start Lando Norris and McLaren wanted on the start of Day Four of #F1Testinghttps://t.co/dsFCYRqRzo #SkyF1 pic.twitter.com/S3FExVzoWw — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 21, 2019

Bij Mercedes zullen ze dan weer hun hart vastgehouden hebben toen Lewis Hamilton bijna crashte met Robert Kubica. De Brit reed bijna achteraan in op de Pool.

Uiteindelijk was het dus Nico Hulkenberg die in de Renault, ondanks een beperkt aantal ronden, er toch in slaagde om de snelste tijd te rijden.

Hulkenberg's car recovered - we're into our final hour of running!



The good news? Another 3??2?? hours to come next week ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/SCheUXu0SF — Formula 1 (@F1) February 21, 2019

Pos. - Rijder - Team - Rondetijd - Ronden

1 Hulkenberg Renault 1:17.393 24

2 Albon Toro Rosso 1:17.637 136

3 Ricciardo Renault 1:17.785 34

4 Bottas Mercedes 1:17.857 57

5 Hamilton Mercedes 1:17.977 58

6 Leclerc Ferrari 1:18.046 138

7 Norris McLaren 1:18.431 132

8 Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.511 154

9 Grosjean Haas 1:18.563 64

10 Magnussen Haas 1:18.720 66

11 Gasly Red Bull 1:18.780 146

12 Stroll Racing Point 1:19.664 72

13 Russell Williams 1:20.997 17

14 Kubica Williams 1:21.542 48

