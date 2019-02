Sloveens toptalent Tadej Pogacar nekt Team Sky en grijpt de macht in Ronde van Algarve

Het 20-jarige toptalent Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) heeft de tweede etappe in de Ronde van de Algarve (Por/2.BC) gewonnen. De Sloveens was de beste bergop in Foia van een fors uitgedund groepje met favorieten, Wout Poels werd tweede. Hij neemt meteen de leiderstrui over van Fabio Jakobsen, het Nederlandse toptalent van Deceuninck-Quick Step sneuvelde onder het geweld van Team Sky dat de forcing voerde op de slotklim.