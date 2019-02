Arno Hintjens en Jean-Marie Aerts speelden weer samen: “Laat die T.C. Matic-reünie maar komen”

AALST – Memorabel moment eergisteren, tijdens de uitvaartplechtigheid van Willy Willy: Arno Hintjens (69) en Jean-Marie Aerts (67) die voor het eerst sinds vierendertig jaar samen de T.C. Matic-song ‘Willy Willy’ brachten. Krijgt dit een vervolg, is er een reünie van T.C. Matic in de maak? De bereidheid van de band blijkt bijzonder groot, alleen zanger Arno laat zoals verwacht niet in zijn kaarten kijken.