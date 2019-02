HASSELTMeer dan twee jaar geleden raakten Riemstenaar Yvan Meers (37) en zijn Duitse vriendin Lina Keil (31) vermist nadat ze op 6 december 2016 een kayak huurden in Indonesië voor een tocht op de Indische Oceaan. Van het koppel is sindsdien geen enkel spoor meer teruggevonden. Vorig jaar werd er al een herdenking georganiseerd in het Berlijnse kraakpand waar ze woonden. Vandaag brengt de ex-band van drummer Yvan een eerbetoon in een Hasselts kraakpand.