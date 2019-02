Matteo Trentin wint tweede etappe in Ruta del Sol, Tim Wellens blijft leider

Matteo trentin heeft de tweede etappe in de Ronde van Andalusië of de Ruta del Sol (2.BC) gewonnen. Na 216 kilometer van Sevilla naar Torredonjimeno was de Europese kampioen de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De Belg Tim Wellens van Lotto-Soudal finishte als twaalfde in de groep en blijft leider.

De Italiaan van Mitchelton-Scott haalde het in een massasprint van de Nederlander Danny van Poppel en de Spanjaard Ivan Garcia Cortina. Edward Planckaert werd beste Belg met een zevende stek, Michaël Van Staeyen kwam als negende over de streep, na de 216,5 kilometer tussen Sevilla en Torredonjimeno.

Tim Wellens (Lotto Soudal) werd twaalfde en blijft zo aan de leiding in Andalusië, met een voorsprong van vijf seconden op eerste achtervolgers Jakob Fuglsang, Jack Haig en Ion Izaguirre. Woensdag was onze 27-jarige landgenoot de beste in de openingsetappe naar Alcala de los Gazules. Ook vorig jaar won hij die rit en daarmee legde hij toen de basis voor zijn eindzege.

Vlucht van zes in lange dag

Het werd een lange dag voor het peloton tijdens rit twee van de Ruta del Sol, want de rit tussen Sevilla en Torredonjimeno was 218 kilometer lang en werd bovendien afgewerkt aan een vrij matig tempo. De rit werd getypeerd door ellenlange wegen doorheen de olijfboomvelden en een vlucht van zes, met daarbij de Waal Kévin Van Melsen (Wanty-Gobert).

Het Lotto Soudal van gele trui Tim Wellens moest daags na diens ritwinst wel wat aan de bak achter de kopgroep, maar al bij al beleefde de Belgische ploeg een rustige dag. In het peloton namen onder meer Team Jumbo-Visma en Mitchelton-Scott veel werk op zich, want de aankomst bovenop een licht oplopende helling van een vijftal kilometer was op maat gesneden van hun sprinters, respectievelijk Danny van Poppel en Matteo Trentin.

In de slotkilometer kwam Team Movistar naar voor om de sprint in gang te trekken voor zijn Belgische aanwinst Jürgen Roelandts, maar het was Ivan Garcia Cortina die probeerde te verrassen door vroeg de sprint in te zetten. Enkel Trentin en Van Poppel konden de Spanjaard nog remonteren. De Belgen Edward Planckaert (zevende) en Michael Van Staeyen (negende) haalden top tien. Voor Trentin is het de tweede overwinning van dit seizoen, na een rit in de Ronde van Valencia.

#65RdS Matteo Trentin (MTS) se lleva la 2ª etapa de la @VCANDALUCIA al sprint en Torredonjimeno. Pese al buen empuje de los Movistar Team en los kilómetros finales, @BarberoCbc tuvo que conformarse con finalizar hacia la 10ª posición prov. pic.twitter.com/gEGXMFV9AE — Movistar Team (@Movistar_Team) 21 februari 2019

Vrijdag volgt een tijdrit van 16,2 km over een glooiend parcours. Zaterdag volgt de koninginnenrit met vier gecategoriseerde beklimmingen, maar er wordt niet gefinisht op een top. Zondag is nog een zware klus in de eerste helft van de etappe, maar mogelijk troept daarna alles opnieuw samen en volgen er dus kansen voor de snelle jongens.

Uitslag:

1. Matteo Trentin

2. Danny Van Poppel

3. Ivan Cortina

4. Enrique Sanz

5. Manuel Belletti

6. Andrea Pasqualon

7. Edward Planckaert (BEL)

8. Vencenzo Albanese

9. Michael Van Staeyen (BEL)

10. Carlos Barbero

Stand:

1. Tim Wellens (BEL)