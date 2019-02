Op deze datum start ‘De Mol’… zonder mol

Het zevende seizoen van ‘De Mol’ begint op zondag 10 maart met een primeur: het avontuur start zonder mol. Eén ultieme proef zal uitwijzen wie van de tien kandidaten de mol wordt en dus het spel zo veel mogelijk moet saboteren.

Volgens presentator Gilles De Coster was de ingreep een sprong in het onbekende: “Een programma als De Mol moeten blijven verrassen, dat zijn we aan onszelf verplicht. Daarom starten we zonder mol. Het was een risico, maar het maakt het extra spannend.”

In tegenstelling tot andere jaren kon Woestijnvis de mol niet wekenlang briefen over het programma en de mogelijkheden tot sabotage. “Dat konden we pas doen na die proef in de eerste aflevering. We hebben andere manieren moeten bedenken om de mol informatie te bezorgen.”

De geruchten dat er dit jaar meerdere mollen zouden zijn of dat er ex-kandidaten zouden opduiken, mogen bij dezen de prullenmand in. De Mol telt nog steeds tien kandidaten, onder wie één mol.