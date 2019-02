Grootste bij ter wereld duikt na bijna 40 jaar weer op

De grootste bij ter wereld, die al sinds 1981 niet meer gespot werd, is opnieuw waargenomen in Indonesië. Een team van natuurbeheerders en internationale wetenschappers trof de Megachile Pluto aan op de Noord-Molukken. De vorsers vergelijken de vondst met de ontdekking van de heilige graal.

De vrouwelijke Megachile Pluto kan tot 3,8 centimeter lang worden en heeft vleugels met een spanwijdte van meer dan 6 centimeter. De mannetjes worden tot 2,3 centimeter groot.

De bijensoort was in het verleden al eens uitgestorven verklaard. Maar in 1981 had de Amerikaanse entomoloog Adam Messer zes nesten ontdekt op het Indonesische eiland Batjan en op twee andere nabijgelegen eilanden. Sindsdien was de soort niet meer waargenomen.

“Op een moment dat er sprake is van een goed gedocumenteerde wereldwijde achteruitgang van de diversiteit van insecten, is het fantastisch om te vast te stellen dat deze iconische soort het nog altijd volhoudt”, zegt Simon Robson van de University of Sydney. De wetenschappers hopen nu dat er in de wouden in die regio nog meer exemplaren van dezelfde bijensoort leven.