PXL-studenten organiseren eerste Belgische Jenever Tasting Event

Hasselt - Op 31 maart brengen David, Valerie, Romy en Fran - vier studenten van de bacheloropleiding Communicatiemanagement van Hogeschool PXL - het eerste Belgische Jenever Tasting Event naar het Jenevermuseum in Hasselt.

Het Jenevermuseum, in het centrum van Hasselt, is de uitvalsbasis van het evenement, georganiseerd door PXL-studenten David Mertens, Valérie Ory, Romy Bollen en Fran Geys.

"Het organiseren van een event zit in het vakkenpakket van de opleiding communicatiemanagement", zegt Fran Geys. "We kunnen volgend jaar kiezen uit 4 masterclasses namelijk Event, Reclame, PR&Overheid en Digitale communicatie. We krijgen dit jaar van elke masterclass een 'voorproefje' en voor Event is dit een evenement organiseren. Zo leren we zelf wat er allemaal geregeld moet worden voor een event plaats kan vinden."

De vier studenten presenteren een totaalbeleving, compleet met workshops rond het maken van een jenevercocktail verzorgd door de experts van cocktailbar ‘Koks&Tales’ en een waaier aan jenevers in samenwerking met ambachtelijke distillateurs.

Je begint je tasting langsheen het bezoekersparcours van het Jenevermuseum. Onderweg ontmoet je verschillende Belgische, ambachtelijke distillateurs die elk hun producten aanbieden om te proeven. Zo illustreert het Jenever Tasting Event het rijke smaakpalet van de authentieke Belgische graanjenever. Deze distillateurs laten je proeven van al dat heerlijks: Stokerij Eenvoud, Stokerij Vanderlinden, De Sterkstokers, Distilleerderij De Korhaan, ’t Stookkot, Brouwerij Massy, P. Bruggeman, het Craywinckelhof, Jenever Mertens, Stokerij Rubbens, Distillery Fryns, Graanstokerij Filliers en natuurlijk het Jenevermuseum.

De inkom voor het Jenever Tasting Event bedraagt 8 euro. Hiervoor krijg je een exclusief tasting-glas en vier proefjetons. Tickets voor het event zijn beschikbaar vanaf 20 februari online en bij het Jenevermuseum. Inschrijven voor de workshops kan vanaf 1 maart via het evenement op Facebook: ‘Jenever Tasting Event’.