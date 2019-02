KRC Genk gaat vanavond tegen Slavia Praag op zoek naar een plekje in de achtste finales van de Europa League. Na de 0-0 uit de heenwedstrijd is een overwinning altijd voldoende voor blauw-wit. Bij een nieuwe 0-0 volgen verlengingen en eventueel strafschoppen, een gelijkspel met doelpunten of een nederlaag betekent het einde van het Europese avontuur. Volg de wedstrijd hier live vanaf 21 uur.