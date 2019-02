Ontbijtgesprek over 'Femma vroeger en nu'

Eversel

Heusden-Zolder - De Femma-dames van Eversel werden onlangs verwend met een lekker ontbijt. Het werd een boeiende voormiddag met als gastspreekster Riet van Cleuvenbergen.

Het gesprek ging onder meer over Femma vroeger en nu. Vrouwenverenigingen hebben veel taboes doorbroken, klonk het. Denk maar aan anticonceptie, stemrecht, onderwijs voor meisjes,... Maar er werd ook naar de toekomst gekeken. In deze snelle veranderende wereld wordt het alsmaar moeilijker om jongeren warm te maken om zich te engageren binnen een vereniging en in de maatschappij in het algemeen.

Femma is ook meehelpen in de parochie: op eetdagen, zwerfvuilacties, poetsweek, parochiefeesten, ... "Maar zonder verjonging is het niet meer houdbaar", klinkt het. Dus veel stof tot nadenken.