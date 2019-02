Dit mag u vanavond niet missen op tv

Vanavond belooft een afwisselende tv-avond te worden. Op VIER gaan ‘Trafiek Axel’ en ‘Control Pedro’ van start met spraakmakende ontmoetingen voor Axel Daeseleire en nieuwigheden op het internet voor Pedro Elias. KRC Genk en Slavia Praag nemen het opnieuw tegen elkaar op in de Europa League op Canvas. Met ‘Grease’ toont CAZ een aloude klassieker waarvan u ongetwijfeld zin krijgt om een dansje te doen. Later op de avond neemt Geraldine ons mee naar Zuid-Korea in ‘Spuiten En Slikken Op Reis’.