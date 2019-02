Jess Thorup beseft dat enkel een zege volstaat tegen Standard: “We moeten als een team blijven spelen”

Het wordt voor AA Gent stilaan “do or die”. Vrijdagavond ontvangen de Buffalo’s immers Standard en de opdracht is eenvoudig en tegelijk bijzonder moeilijk: winnen. En dat beseft ook Jess Thorup die zijn team de voorbije dagen vooral terug wat energie en zelfvertrouwen liet tanken op training. Toch beseft de Deense coach dat zijn team zichzelf niet bepaald een dienst bewees met die recente nul op zes tegen Moeskroen en Waasland-Beveren.

“Nu willen we tonen dat we opnieuw de draad opnemen”, opende de jarige Thorup (49) zijn traditionele persbabbel. “Standard is één van de beste teams in de Belgische competitie. Het is een heel sterk geheel dat heel wat variatie brengt in hun voetbal. Dit wordt zeker één van de sterkste opponenten sinds lang. Maar we moeten terug op het juiste spoor raken en drie punten pakken voor eigen publiek.”

In Beveren leek AA Gent bijna een helft lang de draad opnieuw op te pikken na die onverwachte thuisnederlaag tegen Moeskroen, maar een tegendoelpunt vlak voor rust zorgde voor onrust in de Gentse rangen: “Wat er ook gebeurt, je moet je tactisch plan blijven respecteren. Ik sprak nog eens met het team vanochtend en ik drukte hen op het hart dat we als een team moeten blijven spelen. Sommigen willen plots de wereld verbeteren en het op hun eentje forceren. Dat kan niet.”

“Weet je, we hadden heus nog wel genoeg tijd in Beveren om die scheve situatie recht te trekken. De spelers moeten hier dan ook uit leren. Spitsen moeten natuurlijk soms al eens wat egoïstisch voor de dag komen maar ook zij moeten leren omgaan met die druk en juist reageren op een achterstand.

Het Gentse bestuur was niet uiteraard niet bepaald opgetogen met de recente resultaten en spaarde de strenge commentaren niet maar Thorup blijft opvallend sereen: “Op training zag ik niet meteen iets opvallends. Ik probeerde vooral opnieuw energie in het team te brengen, dus belastte ik hen met niet teveel tactische details. Ik zag een groep die plezier beleefde maar nu moeten we ook vrijdag de juiste reactie tonen op het veld. Ik ben echter blij met wat ik zag en heb vertrouwen in mijn spelers.”

Tegenstander van dienst zijn dus de Rouches van Michel Preud’homme met Mehdi Carcela als exponent van de Luikse furie: “Dit is geen handbal waarbij je iemand kunt neutraliseren maar we hebben de spelers natuurlijk ook voldoende beelden getoond van Carcela. Hij heeft zoveel kwaliteiten en beschikt ook over de visie van de echte toppers, zeker met het doel voor hem. Hij ziet meer dan wat de meeste spelers ziet. Ook in de omschakeling proberen ze hem vaak meteen te bereiken. Dus onze ‘rest defense’ wordt zeer belangrijk.”

Tenslotte kwam Thorup nog even terug op het compromis dat het Gentse bestuur bereikte met de Supportersfederatie i.v.m. de verdeling van de tickets voor de bekerfinale. Vorige week zaterdag speelden de Buffalo’s immers tien minuten zonder steun van haar fans omdat zij in Beveren een protestactie voerden: “Ik ben oprecht blij dat er een oplossing kwam omtrent de discussie tussen het bestuur en de fans. We hebben nu één doel en dat is winnen op het veld en niet vechten om tickets.”