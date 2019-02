ROYALS. Het verdriet van prinses Caroline en heeft Meghan Markle het geslacht van haar baby verraden?

Er viel de voorbije week heel wat te beleven in de wereld van de royals, maar het was vooral Meghan Markle en haar decadente baby shower in New York dat met de aandacht ging lopen. Verder herdacht het Belgische koningspaar hun overleden familieleden en nam prinses Caroline van Monaco afscheid van een dierbare vriend: alle nieuwtjes, weetjes en roddels uit adellijke kringen op een rij.

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, heeft alweer een drukke week achter de rug. De hoogzwangere vrouw van prins Harry vloog naar New York om er samen met haar vriendinnen te genieten “van de rust, het eten en de winkels” tijdens haar extravagante baby shower. Maar volgens omstanders hebben de hertogin en haar vriendinnen bij het kiezen van de versieringen ook meteen het geslacht van de ongeboren baby verraden. Zo kleurden de bloemen en ballonnen voornamelijk...roze.

Grote afwezige op de baby shower? Haar schoonzus Kate Middleton. De hertogin van Cambridge was samen met haar echtgenoot prins William en hun drie kinderen op vakantie in het Franse skigebied Les Trois Vallées. En zelfs mocht ze niet op vakantie zijn, dan nog is het voor een lid van de Britse koninklijke familie ongepast om iemand van goede komaf te overladen met cadeaus: een baby shower behoort voor de Britten niet tot hun traditie, terwijl het in De Verenigde Staten niet weg te denken is.

Koningin Máxima Foto: Photo News

Ondertussen hield de Nederlandse koningin Máxima ook een klein feestje. De echtgenote van koning Willem-Alexander woonde, in het kader van een schoolbezoek in Zeeland, een optreden van de Nederlandse muziekband Bløf bij en dat viel bijzonder goed in de smaak.

Koningin Mathilde droeg een jas van de Belgische ontwerper Gerald Watelet, die reeds jaren het werk heeft neergelegd. Foto: Photo News

Het Belgische koningshuis vierde geen feest. Afgelopen dinsdag woonden koning Filip en koningin Mathilde de jaarlijkse eucharistieviering bij ter nagedachtenis van de overledenen binnen de koninklijke familie. Ook Koning Albert II, zijn echtgenote koningin Paola en prins Laurent waren aanwezig in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Laken. Waarom prinses Claire, de echtgenote van Laurent, niet aanwezig was, is niet duidelijk. De begroeting tussen koning Albert en zijn jongste zoon Laurent verliep zoals gewoonlijk bijzonder koeltjes.

Prinses Sofia en prins Carl van Zweden Foto: REUTERS

Over naar zweden, waar prinses Sofia samen met haar man, prins Carl Philip een boek uitbracht over het internet. Volgens de Zweedse staatsradio SR maakt de prinses zich zorgen over hoeveel tijd kinderen tegenwoordig op het internet besteden en wat ze daar allemaal aantreffen. “Er bestaat geen handleiding voor ouders hoe ze moeten omgaan met kinderen en het internet. In het boek staan veel getuigenissen van kinderen die gepest werden op het web. Het is aan ons, als samenleving, om ervoor te zorgen dat die dingen niet meer gebeuren.”

Verlies

Foto: Photo News

We eindigen in Monaco waar prinses Caroline droevig nieuws te verwerken kreeg. Haar goede vriend en favoriete modeontwerper Karl Lagerfeld overleed afgelopen dinsdag op 85-jarige leeftijd en dat is voor de prinses een enorme klap. Lagerfeld verscheen steevast aan de arm van Caroline op het traditionele Rozenbal in Monte Carlo, een van de hoogtepunten van het jaar in het mondaine Monaco en hield er een mooie vriendschap op na met de prinses.