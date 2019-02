Tekengevaar door vroege lente en vochtige grond: “Vooral een probleem voor huisdieren”

‘Bescherm je hond of kat tegen de teken’ is momenteel het advies van veel dierenartsen. De parasiet blijkt eerder dan normaal actief te zijn. “En dat is vooral te danken aan de vochtige grond en de lentetemperaturen. Ze zitten al in de lage vegetatie”, legt Luc Crevecoeur, insectenkenner bij het Provinciaal Natuurcentrum. Voor de mensen stellen zich minder problemen. “Omdat we nog niet met sandalen of in korte broek of rokje in de natuur rondlopen.”