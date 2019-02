Jaar cel en boete voor ondergelopen cannabisplantage in Dilsen-Stokkem

De correctionele rechtbank van Tongeren heeft een 29-jarige Albanees en een 58-jarige uit Maasmechelen afkomstige Turk beiden veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een boete van 8.000 euro omdat ze vorig jaar een cannabisplantage in Dilsen-Stokkem hadden opgezet. De plantage werd bij toeval ontdekt toen er in de woning een waterlek werd vastgesteld.

De politie moest op 13 juli bijstand verlenen toen er in een woning in de Arnold Sauwenslaan in Dilsen-Stokkem een waterlek werd vastgesteld. De agenten drongen de woning binnen en vonden op de eerste ...